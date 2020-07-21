В Люберцах сотрудники уголовного розыска похитили у подозреваемых более 6 миллионов рублей

В Люберцах задержаны двое сотрудников уголовного розыска по подозрению в мошенничестве. Оперативникам инкриминируют получение крупной суммы денег от подозреваемых, сообщила газета «Московский комсомолец». По его информации, задержаны 32-летний майор и 38-летний капитан, оперативные сотрудники МУ МВД «Люберецкое».

Их изобличили в том, что в минувшем феврале они выманили у двоих мужчин, которые проходили по уголовному делу как подозреваемые, немалые деньги. Сотрудники угро пообещали не привлекать фигурантов к уголовной ответственности. На самом деле свои обещания «опера» выполнять и не собирались. Газета уточняет, что сумма похищенного сотрудниками уголовного розыска составила 6,83 миллиона рублей.