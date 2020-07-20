Росгвардеец, отправивший солдата в кому, получил 2 года условно

Два года лишения свободы условно получил офицер Никита Чербу после того, как из-за спарринга с ним солдат срочной службы Владислав Орлов впал в кому.

Рассматривал это дело 224-й гарнизонный военный суд в Петербурге, пишет портал «Медиазона ». Чербу признан судом виновным по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункты «а», «в» части 3 статьи 286 УК).

О приговоре сообщил в соцсетях сам Орлов. Также информация о заседании уже опубликована в картотеке суда.

В сентябре 2019 года в воинской части №3526 Ленинградской области во время тренировочного боя Орлов получил травму, после которой впал в кому. Со слов матери пострадавшего Ольги Орловой, у ее сына была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а также сдавление и ушиб мозга. Он впал в кому 1 степени.

Орлов отметил, что даже во время следствия обрался с Чербу и у них хорошие отношения. Поэтому Орлов хотел бы, чтобы приговор был еще более мягким.

«Если честно, я не особо доволен. Я бы хотел, чтобы меньше ему дали, а лучше бы вообще не дали, потому что мы с ним в хороших отношениях и лично я сам не вижу никакого преступления, я сам просился к нему в спарринг», — отметил он.

В тоже время Ольга Орлова считает, что после травмы ее сыном стало легче манипулировать, и он стал более зависим от мнения окружающих. Женщина вспоминает, что когда ей сообщили о травме сына, то изначально сказали, что он бежал, упал и впал в кому. Позднее свидетели начали говорить, что он сидел, а не бежал. Пройти полиграф все военнослужащие части, в которой произошел этот инцидент, отказались. Знакомые потерпевшего утверждали, что у молодого человека был конфликт с офицером.