В Перми «скорые» встали в длинную очередь из-за сломавшегося томографа

В Перми из-за сломавшегося томографа машины скорой помощи выстроились в длинную очередь к госпиталю по улице Подлесной, куда доставляют пациентов на компьютерную томографию. По информации «АиФ-Прикамье», в очереди одновременно стояли 20 карет скорой помощи.

«В МСЧ №1, перепрофилированной для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, вечером 19 июня вышел из строя компьютерный томограф», - пояснили причину в краевом минздраве.

Для оперативного ремонта были вызваны специалисты. Сегодня, 21 июля, работы по восстановлению завершены. С 18.00 в медсанчасти медиками будет возобновлена работа аппарата и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию продолжат обследовать.

В Минздраве добавили, что поломка не повлияла на оказание медпомощи, в том числе и диагностики, в регионе - она оказывалась своевременно и в полном объеме. С утра вторника пациентов обследовали на томографе ГБУЗ ПК «Ордена "Знак Почёта" Пермская краевая клиническая больница».