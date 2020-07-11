Семейная пара в Мурманске на детской площадке избила полицейского

Вчера, 23:20

Staalker

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Семейная пара в Мурманске на детской площадке избила полицейского

13 июня во дворе на улице Лобова, что в Мурманске семейная пара решила пожарить шашлыки прямо на детской площадке. Однако подобное стремление не встретило понимания со стороны других жильцов, которые обратились в правоохранительные органы.

По вызову приехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые попытались объяснить супругам, что разведение костров во дворах категорически запрещено. Однако голос разума явно не был услышан, возник ожесточенный спор. А затем мужчина, пребывавший в нетрезвом состоянии, нанес патрульному удар кулаком в лицо. Полицейским удалось скрутить дебошира, хотя к нему и пришла на помощь сожительница. Она нанесла уже получившему удар полицейскому еще несколько ударов в лицо.

В результате все же нарушители порядка были задержаны и препровождены в полицейский участок. Против каждого из нарушителей общественного порядка возбуждены уголовные дела, которые направлены в суд Ленинского района города для рассмотрения. Теперь именно суд даст правовую оценку противоправному деянию супругов, каждому из которых грозит до 5 лет пребывания в местах не столь отдаленных.

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