В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Сегодня, 10:23

Александр Зуев

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В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны
100-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Кигинском районе Башкирии был зверски убит 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов. Его тело со следами насильственной смерти было обнаружено 9 июля в селе Леуза в частном доме.

Согласно версии правоохранителей, преступление было совершено при ограблении. Об этом заявила глава администрации Кигинского района Зухра Гордиенко. По ее словам, на место происшествия отправились следственно-оперативная группа и начальник Управления уголовного розыска МВД по Башкортостану. Там же работает передвижная криминалистическая лаборатория Экспертно-криминалистического центра МВД по РБ. В Кигинский район выехал министр внутренних дел республики Роман Деев. По факту совершенного преступления было открыто уголовное дело о разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийстве, сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как выяснилось, Иван Николаевич проживал один, супруга его умерла, а две дочери проживают в Челябинске, но постоянно его навещают. К старику был прикреплен социальный работник. Соседи также приглядывали за пенсионером.

Знаменитый фронтовик был гордостью села. В преклонном возрасте он обладал феноменальной памятью. К Ивану Николаевичу часто приезжали земляки с вопросами по истории села. Его посещали школьники. Гостей старик принимал с радостью и благодарностью. Фронтовик вел активный образ жизни, много читал, проводил в школах уроки мужества, выходил на прогулки.

Иван Несмеянов воевал в составе соединений Забайкальского фронта с Японией. Он участвовал в Маньчжурской операции. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, пишет Башинформ. Расследование дела находится под личным контролем руководства МВД РФ по республике и республиканского следственного управления.

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