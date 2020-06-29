В Сургуте уволили полицейских, закативших вечеринку в кафе во время действия режима самоизоляции

Сегодня, 10:29

Ольга Громова

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В Сургуте уволили полицейских, закативших вечеринку в кафе во время действия режима самоизоляции

Пятеро полицейских из Сургута, закатившие веселую вечеринку в городском кафе во время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, уволены. Их непосредственным руководителям объявили выговор, а также вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии. Об этом проинформировала пресс-служба полицейского главка по региону.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что в ночь на 30 мая (когда действовал режим самоизоляции) в одной из рестораций Сургута, вопреки действующим ограничениям, проводилось развлекательное мероприятие. В нем принимали участие пятеро полицейских. Звонок о вечеринке в кафе поступал и в полицию Сургута. По данному факту была назначена служебная проверка.

Сведения подтвердились. На владельца кафе составлен админпротокол за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, пишет «МК».

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