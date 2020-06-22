В Краснодаре на улице застрелили 57-летнего предпринимателя

По сообщению Ren.tv. вечером 29 июня в городе Краснодар на улице Леваневского раздались выстрелы. Стреляли в 57-летнего бизнесмена, владельца компании, основным занятием которой является предоставление различных интернет-услуг. Расстрелян человек был прямо белым днем в центре города, после чего убийцы скрылись от полиции на автомобиле Лада Гранта.

В настоящее время полиция занята розыском убийц, а само преступление напоминает лихие 90-е. Сам момент убийства попал на камеру наблюдения. Сейчас это видео разгуливает по различным социальным сетям. Там видно, как некий мужчина подходит к припаркованному автомобилю и ключом открывает переднюю дверцу. Затем он садится на место водителя, и тут из припаркованной рядом лады выходит неизвестный в маске. Этот неизвестный направляет на водителя пистолет, стреляет, владелец автомобиля падает. Убийца возвращается в Ладу Гранту, садится на заднее сиденье, после чего этот автомобиль быстро покидает место происшествия.