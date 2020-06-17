Умерла популярная российская 18-летняя блогерша

Популярная российская блогерша-миллионерша Настя Тропицель умерла. Трагическое известие появилось в последней публикации девушки на ее официальной странице в Instagram. Оставила его мама 18-летней знаменитости.
Причина смерти Насти Тропицель стала известна из комментариев пользователей. Оказывается, Настя Тропицель разбилась на мотоцикле. ДТП произошло на острове Бали.
Настя Тропицель стала популярной благодаря посвященному фрилансу, заработку в Интернете и работе над собой блогу. Девушка всегда подчеркивала, что миллионершей она стала в 15 лет - именно в таком возрасте она заработала сумму с шестью нулями.
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