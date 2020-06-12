Мотоциклист разбился насмерть после столкновения в Ломоносовском районе Ленобласти

13 июня около 21:30 в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. Как выяснилось, на 50-м километре трассы «Нарва», где идут дорожные работы, мотоцикл столкнулся с маршрутным такси №632. К счастью, в коммерческом микроавтобусе «ПАЗ» пассажиров не было, сообщает пресс-служба УГИБДД, пишет 78.ru . 41-летний водитель микроавтобуса не пострадал, а 36-летний мотоциклист, который предположительно является виновником ДТП, получил серьезные травмы, и скончался на месте. Как пишут в соцсетях очевидцы, мотоциклист слишком поздно понял, что дорога сужается и «затормозил об маршрутку».

По факту аварии проводится проверка.