Мотоциклист разбился насмерть после столкновения в Ломоносовском районе Ленобласти

Сегодня, 11:48

Александр Зуев

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Мотоциклист разбился насмерть после столкновения в Ломоносовском районе Ленобласти

13 июня около 21:30 в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. Как выяснилось, на 50-м километре трассы «Нарва», где идут дорожные работы, мотоцикл столкнулся с маршрутным такси №632. К счастью, в коммерческом микроавтобусе «ПАЗ» пассажиров не было, сообщает пресс-служба УГИБДД, пишет 78.ru. 41-летний водитель  микроавтобуса не пострадал, а 36-летний мотоциклист, который предположительно является виновником ДТП, получил серьезные травмы, и скончался на месте.  Как пишут в соцсетях очевидцы, мотоциклист слишком поздно понял, что дорога сужается и «затормозил об маршрутку». 

По факту аварии проводится проверка.

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