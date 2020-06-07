В Брянске таксист отказался везти темнокожего студента

Сегодня, 09:19

Александр Зуев

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В Брянске таксист отказался везти темнокожего студента
Водитель такси и африканский студент

В Брянске водитель «Яндекс. Такси» отказался везти студента из Африки, который обучается в городе по обмену. Африканский студент по имени Рой считает, что поступок водителя связан с дискриминацией по расовому признаку и опасением заразиться коронавирусом. Позднее студент выложил в сеть видеоролик беседы с таксистом. Он также задал вопрос: может ли водитель отказаться везти пассажира, потому что он ему не нравится?

Примечательно, что извозчик не смог толком объяснить причину отказа. Водитель лишь сказал, что ему не нравится состояние пассажира. Он также заявил, что имеет право решать, кого везти, а кого - нет. На вопрос студента, не расист ли он, таксист ответил утвердительно.

Отметим, что этот инцидент шокировал жителей города, и они встали на сторону африканца. Сегодня стало известно, что в «Яндекс. Такси» принесли извинения Рою за недоразумение, а нерадивого водителя уволили за подобное поведение.

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