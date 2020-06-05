Мать и троих детей нашли зарезанными в Элисте

Сегодня, 21:12

Виталий Фетисов

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Мать и троих детей нашли зарезанными в Элисте

В одном из частных домов Элисты (Республика Калмыкия) неизвестные зарезали в молодую женщину и трех ее малолетних детей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По информации следствия, сегодня, 8 июня в частном доме найдены тела 35-летней женщины и трех ее родных детей 2009, 2012 и 2020 г.р. На теле всех погибших зафиксированы множественные ножевые ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 Уголовного Кодекса РФ («Убийство двух и более лиц»).

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел, а также руководство регионального управления СКР. 

Следователи сейчас допрашивают мужа погибшей женщины, а также родственников и соседей.

По данным местных СМИ, дверь в доме была закрыта изнутри, следов присутствия третьих лиц не было обнаружено.
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