Сыровара Сироту ограбили в Москве

В Москве ограбили известного российского сыровара Олега Сироту. Об инциденте сообщает телеканал Рен ТВ. По его информации, у Сироты похитили дорогостоящий ноутбук. Кража произошла в офисе по ремонту оргтехники. Стоимость похищенного ноутбука составляет 239 990 рублей.

Узнав о хищении, бизнесмен обратился в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают, при каких обстоятельствах случилась кража.

«Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве сообщает, что по сводкам сообщение о таком происшествии не проходило.

Олег Сирота - председатель Союза сыроваров России, основатель «Русского пармезана».