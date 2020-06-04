В Иркутске мужчину задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей

Вчера, 23:33

Анна Лисова

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В Иркутске мужчину задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей

49-летний житель Иркутска задержан по подозрению в похищении груза медицинских масок на 31 млн рублей.

Об этом сообщает «Телеинформ».

Расследованием кражи медицинских масок проводит Следственный отдел по Октябрьскому району Иркутска СУ СКР по Иркутской области. Поскольку в отношении бизнесмена, которому принадлежал груз масок, было применено насилие, то также задержанный обвиняется по п. «б» части 2 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный с применением насилия, в особо крупном размере.

Бизнесмен ранее обратился в полицию. Он сообщил, что злоумышленник, привязав его к батарее, угрожая ножом и избивая, добился, чтобы он изменил адрес доставки груза с медицинскими масками на сумму свыше 31 млн рублей.

Груз, который прибыл по измененному адресу, сообщники задержанного перехватили и отправили в Москву для дальнейшей перепродажи.

Подозреваемый в нападении на бизнесмена мужчина был задержан по горячим следам сотрудниками уголовного розыска ОП-7 МУ МВД России «Иркутское» и ГУ МВД России по Иркутской области. В Москве на одной из оптовых баз была найдена часть похищенных масок. Более 50% похищенного товара преступники успели реализовать. Те маски, которые были изъяты, уже доставлены в Иркутск

Поиски сообщников задержанного продолжаются.

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