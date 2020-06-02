На Невском проспекте Петербурга студенту выстрелили в голову

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Александр Зуев

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На Невском проспекте Петербурга студенту выстрелили в голову

В центре Петербурга, на Невском проспекте, у дома 137, произошел групповой конфликт, в ходе которого неизвестный выстрелил в голову прохожему из травматического пистолета и скрылся. Об этом 4 июня  сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вскоре стало известно, что пострадавшим оказался 24-летний студент математико-механического факультета СПбГУ. В него попала резиновая пуля из травматики. Как сообщил очевидец, молодой человек  истекал кровью, но находился в сознании, ему оказали помощь прибывшие на место медики. В настоящее время парень  жив, но находится в тяжелом состоянии, у него серьезная травма головы. Между тем в пресс-службе вуза заявили, что сейчас должностные лица СПбГУ взаимодействуют с сотрудниками больницы, куда госпитализирован пострадавший. Университет готов оказать своему студенту необходимую помощь, пишет РЕН ТВ.

Как стало известно, молодой человек приехал в Петербург из Междуреченска. В СПбГУ он был зачислен осенью прошлого года. Судя по его страничке «ВКонтакте», с детства он увлекается коллекционированием комиксов, любит интеллектуальные игры, недавно занял второе место во Всероссийском студенческом чемпионате по мафии.

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