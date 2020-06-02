24-летнего жителя Магадана осудили пожизненно за четыре убийства

Сегодня, 12:33

Александр Зуев

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24-летнего жителя Магадана осудили пожизненно за четыре убийства
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К своим 24 годам житель Магадана совершил ряд тягчайших преступлений, которых хватило на пожизненный срок. Суд Магадана признал его виновным в четырех убийствах, кражах и грабеже, и приговорил к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

По данным следствия, в ночь на 25 декабря 2018 года ранее судимый Швачич во время ссоры с жителем города, находясь в его квартире, нанес ему ножевые удары в шею, грудь и живот. После жестокой расправы потерпевший скончался. Обвиняемый унес из квартиры убитого ценные вещи на сумму 66 тысяч рублей. Через несколько дней уже в другой квартире Швачич убил двоих человек. В тот момент в квартире находилась свидетель, с которой злоумышленник также расправился, ударив ее ножом в шею, туловище и конечности. Преступник взял у погибших ключи и проник в их квартиры. Он присвоил себе их имущество на 65 тысяч рублей.

Следствие обвинило Сергея Швачича в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), пп. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, с целью скрыть другое преступление), а также двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Собирая доказательства вины подозреваемого, следователи провели большую работу, пишет Колыма-информ. В ходе следственных действий в качестве свидетелей было допрошено более 60 человек, назначено и проведено более 20 молекулярно-генетических и медико-криминалистических судебных экспертиз.

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