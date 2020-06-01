На Сахалине образовалось нефтяное озеро, в котором массово гибнут птицы

По сообщению Министерства экологии Сахалинской области в Охинском районе Сахалина образовалось нефтяное озеро, ставшее массовым кладбищем для уток. Как сообщили сотрудники местного лесничества, всего в озере нашли последнее пристанище больше 100 пернатых, но вытащить удалось пока только около 40 штук, остальных еще только предстоит доставать. Водоем в лесной фонд не входит, поскольку входит в черту городского округа.

Сейчас Министерство экологии собирает материалы для передачи данных о чрезвычайном происшествии с целью их передачи "куда следует", чтобы найти виновных. Но вполне возможно, что никакого виновника обнаружить не удастся, поскольку озеро находится на одном из нефтяных полей острова, и вполне возможно, что произошел обычный самопроизвольный выброс нефти из недр. Такое на Сахалине тоже периодически случается.

Глава Сахалинской области уже отреагировал на произошедшее ЧП в "Твиттере". По его словам, над опасным для птиц объектом натянут защитную сетку. В качестве альтернативного варианта борьбы с опасным для птиц водоемом есть предложение установить отпугивающие устройства.