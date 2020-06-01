В Москве парень избил свою возлюбленную и жестоко изнасиловал ее подругу

В квартире на юго-востоке Москвы парень жестоко избил свою возлюбленную, а ее подругу жестко изнасиловал. О двойном преступлении сообщил телеканал Рен ТВ.

По его сведениям, насилие, физическое и сексуальное, было совершено в квартире на 1-ой Дубровской улице. Одна из пострадавших рассказала, что накануне приехала в гости к своей подружке. Вместе они выпили, поболтали, обсудили все новости. Время было позднее, поэтому гостья решила заночевать у подруги. А утром услышала в квартире мужской голос.

Выяснилось, что к ней в гости пришел ее жених. Спустя некоторое время влюбленные поссорились. Мужчина начал избивать свою девушку. Подруга решила заступиться за нее, но гость прогнал ее, пригрозив расправой. Сам же продолжил избивать возлюбленную.

Когда же остановился, схватил ее подругу, затолкал в соседнюю комнату и изнасиловал. Сейчас он задержан, а в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.