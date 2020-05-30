В Челябинске охранник магазина избил трансвестита

Сегодня, 14:49

Ольга Громова

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В Челябинске охранник магазина избил трансвестита

В Челябинске сотрудник ЧОПа в одном из магазинов города избил трансвестита. Речь о мужчине, который, облачившись в костюм железнодорожника и высокие лакированные ботфорты на шпильке, поссорился с продавцами и устроил дебош.

В соцсетях уже появился ролик, где запечатлен этот инцидент. В поле зрения камеры попал мужчина в кителе с символикой РЖД и в высоких сапогах в БДС-стиле, в медицинской маске. Сотрудники магазина пытаются вывести его из магазина, а он в ответ ругается матом и поливает оскорблениями.

Затем в какой-то момент мужчина намеревается вернуться в зал. Сначала он бьет охранника и выбивает у него какой-то предмет. Сотрудник ЧОПа медлить с ответом не стал и нанес удар по голове, от которого скандалист сразу же свалился на пол.

Издание 74.ру, ссылаясь на свою информацию, сообщает, что видео было снято в Тракторозаводском районе Челябинск, на улице Салютной.

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