В США аллигатор съел собаку на глазах у ее хозяйки

Сегодня, 13:33

Александр Зуев

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В США аллигатор съел собаку на глазах у ее хозяйки
Аллигатор

На ферме Лейлани Розенбаум в штате Миссисипи (США) произошел шокирующий инцидент. Двухметровый аллигатор съел таксу на глазах у ее хозяйки. По словам женщины, она даже не подозревала о жившей рядом рептилии. В тот день местная жительница вывела своих собак на прогулку и решила зайти на пасеку, чтобы собрать чернику. В момент, когда женщина добралась до третьего куста, она заметила змею, но пресмыкающееся было неядовитое. Так она прошла мимо двух кустов. Бигль последовал за ней, а такса побежала в сторону озера. Вскоре женщина услышала шум и визг собаки. По хрусту она поняла, что это звук ломающихся костей

Женщина сочла, что ее таксу лягнул соседский осел, а когда прибежала на место, поняла, что пса схватил аллигатор. Несчастный пес пытался вырваться из его челюстей и в эти секунды женщина хотела броситься в воду на помощь своему четвероногому другу, но потом сообразила, что едва сможет сражаться с рептилией. Хозяйка таксы поняла, что ужасное животное полакомилось ее домашним питомцем.

Отметим, что миссисипские аллигаторы также обитают в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются хищники длиной до 4,5 метра, но в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов, пишет lenta.ru. В мае-июне аллигаторы очень активны, так как у них начинается брачный сезон, после чего рептилии начинают строить гнезда. В это время местное население должно вести себя очень осторожно.

Известно, что жителю города Нокомис, штат Флорида, повезло больше, чем женщине из Миссисипи. В прошлом году он вытащил свою собаку из пасти аллигатора. Мужчина прыгнул в воду, разжал челюсти рептилии и освободил пса.

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