Москвичи, загоравшие на крыше банка, задержаны полицией

В Москве полицейские задержали группу молодых людей, которые нарушили режим самоизоляции и, развалившись на лежаках, загорали на крыше одного из банков. Они, а это 13 человек, будут привлечены к административной ответственности. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного полицейского главка.

Об инциденте с массовым нарушением режима самоизоляции на крыше дома по адресу Земляной Вал, 41, строение 1, стражам порядка сообщили очевидцы. На момент приезда полицейских молодые люди уже успели покинуть крышу и перейти в квартиру.

Однако полицейские вычислили нарушителей и доставили их в опорные пункты для составления протокола.

Телеграм-канал BAZA, в свою очередь, сообщил, что молодые люди на крыше отмечали день рождения подруги и об этом заранее предупредили соседей.