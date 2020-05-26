В Екатеринбурге больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей после вспышки коронавируса

Вчера, 20:15

Александр Зуев

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В Екатеринбурге больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей после вспышки коронавируса

Недавно сотрудники Роспотребнадзора провели в ЦГКБ №1 Екатеринбурга эпидемиологическое расследование, устанавливая причины возникновения инфекционных и паразитарных болезней.

В итоге Роспотребнадзор нашел множество нарушений в хирургическом и терапевтическом отделениях больницы. Прежде всего, там не госпитализировали медиков с симптомами коронавируса  и несвоевременно провели лабораторное обследование контактных сотрудников. Так, одного из медиков с пневмонией оставили в больнице, что могло привести к распространению инфекции. А сестру-хозяйку с симптомами COVID-19 не отстранили от работы. Ко всему, вопреки приказам Минздрава региона и управления здравоохранения, в корпусе медучреждения к пациентам допускали посетителей. Еще одним из нарушений стало пренебрежение средствами индивидуальной защиты. В частности, сотрудникам больницы приходилось стирать маски перед каждой сменой. Также в журналах не было отметок по кварцеванию помещений. Помимо прочего, выявилось, что в коридоре не работает настенный открытый облучатель.

Медучреждение, где  заразились коронавирусом более 100 врачей и пациентов, Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 100 тысяч рублей «за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», пишет  РБК Екатеринбург.

О вспышке коронавируса в ЦГКБ №1 стало известно в конце апреля. Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о 91 зараженном. Позже число инфицированных увеличилось до 114 человек.

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