Мужчина перевернул ладонь необычным образом и обзавелся последователями

В сети активно обсуждается ролик, на котором демонстрируется, как молодому человеку удалось перевернуть кисть руки из положения ладонью вверх в положение ладонью вниз. Примечательно, что запястье он при этом не задействовал. Ролик был опубликован пользователем Reddit с никнеймом CheqTheHelper. На видео все начинается с игры. Девушка ставит мужчине условие.

«А ты сможешь перевернуть кисть руки, не двигая при этом запястьем?», - вопрошает она. А потом продолжает: «Если да, ты продолжишь играть. Если нет, я буду смотреть Netflix».

Ее бойфренд подумал совсем недолго, а потом смог быстро выполнить условие барышни. С этой целью он сделал несколько движений рукой, при этом несколько раз согнув ее в локте. Девушка была недовольна тем, что он разгадал загадку, и обозвала мужчину.

Видео широко обсуждалось. Как пишет «Лента», многие считают, что дама неправильно поставила условие задание - «повернуть запястье» человек не в состоянии, как бы он не старались. Однако ловкость рук главного героя и его возможности удивили многих, у него нашлись даже последователи.

Один из пользователей объяснил, что у действий молодого человека имеется вполне научное название. Это так называемый парадокс Кодмана.