Умершая в московском отеле девушка в наручниках была под наркотиками

28 декабря 2019 года сообщалось, что в московской гостинице была обнаружена мертвой 27-летняя Юлия Бучевская. 24 мая со ссылкой на результаты проверки следствия РЕН ТВ сообщило, что в крови девушки обнаружили наркотики. У девушки было украинское гражданство и московская регистрация. Она была найдена прикованной наручниками к спинке кровати. Признаков насильственной смерти выявлено не было. Девушка могла умереть от остановки сердца. По предварительным данным, причиной остановки сердца могла быть передозировка наркотиками или усилителями возбуждения при половом акте.

В СМИ сообщалось, что Бучевская приехала в гостиницу около пяти утра и предоставила свой паспорт. Проживание оплатил ее спутник, который ушел через полтора часа. Мужчина сказал горничной, что его подруга спит. Из номера была слышна громкая музыка, при этом других подозрительных звуков никто не слышал.

Когда нужно было выселяться из номера, администратор позвонила постоялице, но та не отвечала ни на звонки, ни на стук в дверь. Сотрудница отеля открыла дверь запасным ключом и обнаружила в номере прикованное к кровати тело девушки.

"Сначала я подумала, что девушка спит. Она лежала на боку в обнаженном виде. Я позвала ее, но она не отозвалась. Тогда я взяла ее за плечо и увидела, что она прикована к кровати. При этом в номере была разбросана одежда и стоял бокал вина. Я испугалась, позвонила в полицию и вызвала скорую помощь", - рассказала администратор.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Полиция обнаружила в номере пакетик с неизвестным веществом. Никаких травм, повреждений на теле погибшей и других признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили.

По данным проведенной экспертизы, в крови девушки был выявлен наркотик метадон.