В ДТП в Петербурге на глазах у детей погибла мать

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Александр Зуев

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В ДТП в Петербурге на глазах у детей погибла мать
ДТП в Петербурге

18 мая, в 11 часов утра, в Центральном районе Петербурга произошло ужасное происшествие. В центре города на глазах у двоих детей погибла мать, оказавших под колесами такси Kia Rio. Как рассказал водитель Skoda, участник ДТП, таксист двигаясь со скоростью примерно 100 км/ч, врезался в автобус, после чего вылетел на «встречку», где столкнулся с легковым авто, а затем его машину откинуло на тротуар. Там, у дома 33 по Суворовскому проспекту, находилась женщина с двумя детьми. Прохожие, увидев эту страшную картину, на руках отнесли малышей от места аварии.

Пострадавшую пытались спасти врачи скорой помощи, но травмы оказались слишком тяжелыми. Сообщается, что 45 -летняя женщина скончалась. Дети четырех и шести лет не пострадали, пишет Мегаполис онлайн. На место аварии сразу прибыли десяток экипажей Госавтоинспекции и экстренные службы города. Движение по Суворовскому проспекту осложнено.

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