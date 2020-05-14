В Адыгее после похорон коронавирусом заразились 12 человек

Вчера, 21:27

Анна Морозова

0

Image 16+
В Адыгее после похорон коронавирусом заразились 12 человек
Эпидемия коронавируса

Главный санитарный врач Республики Адыгея Сергей Завгородний сообщил о госпитализации пациентки с подозрением на коронавирус, которая была на похоронах в ауле Бжедугхабль. Женщина контактировала с другими жителями республики и Краснодарского края. Позже заболевание выявили еще у 12 человек, которые присутствовали на похоронах. Пациентка, от которой заразились остальные, госпитализирована в инфекционный стационар. Остальные заболевшие находятся в обсервации. Их состояние удовлетворительное. Кроме того, на коронавирус  были обследованы еще 200 человек последующих контактов. Их пробы направлены в лабораторию для проведения необходимых исследований.

По данным интернет-портала «Кубань 24», в Краснодарском крае режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 23 мая. После этого планируется прекращение карантина внутри муниципалитетов и возобновление внутримуниципального транспортного сообщения. При этом межмуниципальное сообщение пока будет закрыто.

С 12 мая на Кубани возобновлена работа предприятий сельскохозяйственного комплекса, промышленности и связи. С 23 мая планируется восстановление работы автосалонов, магазинов стройматериалов, магазинов непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м. С 1 июня заработают санатории, но курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге у девочки-подростка произошел коллапс после изнасилований отцом и избиения матери

14-05-2020, 14:07

В Петербурге блондин в маске пригрозил взорвать банк на Большевиков

14-05-2020, 12:30

В Подмосковье от коронавируса умер врач из Уфы

11-05-2020, 19:38

Два ребенка выпали с балкона в Архангельске за один вечер

11-05-2020, 15:10

В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за требование надеть маску

9-05-2020, 14:04

Главврач московской поликлиники, заразившаяся коронавирусом, скончалась

7-05-2020, 16:00

В США застрелен китайский ученый, стоявший «на пороге открытия» природы COVID-19

6-05-2020, 19:35

Хакеры получили данные миллионов любителей порно

6-05-2020, 17:12

В Петербурге таксист из Азербайджана отправлял школьнице интимные СМС

5-05-2020, 17:44

На Алтае сборщик черемши на спор облил подругу бензином и поджег ее

5-05-2020, 11:00

В Петербурге врач заразил коллег коронавирусом, вернувшись из Турции

1-05-2020, 23:10

В больнице Святого Георгия в Петербурге разлилось 100 литров перекиси водорода

1-05-2020, 23:08

Сотрудница банка из Липецкой области украла со счетов клиентов 3 миллиона

1-05-2020, 11:59

В Тверской области опекуна подозревают в убийстве годовалого ребенка

30-04-2020, 20:21

В Петербурге задержали производителей психотропов с противогазами

30-04-2020, 19:04

В Генпрокуратуре опровергли фейк о создании коронавируса в Сибири

30-04-2020, 14:09

В Приамурье мужчина, сбежавший из больницы, заразил всю свою семью коронавирусом

30-04-2020, 14:09

Полицейские изъяли 1500 устаревших аппаратов ИВЛ

30-04-2020, 09:35

В Бразилии 21-летнего футболиста убило током во время запуска воздушного змея

29-04-2020, 20:31

Главврач российской больницы скончался на рабочем месте

28-04-2020, 17:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров