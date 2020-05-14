В Адыгее после похорон коронавирусом заразились 12 человек

Главный санитарный врач Республики Адыгея Сергей Завгородний сообщил о госпитализации пациентки с подозрением на коронавирус, которая была на похоронах в ауле Бжедугхабль. Женщина контактировала с другими жителями республики и Краснодарского края. Позже заболевание выявили еще у 12 человек, которые присутствовали на похоронах. Пациентка, от которой заразились остальные, госпитализирована в инфекционный стационар. Остальные заболевшие находятся в обсервации. Их состояние удовлетворительное. Кроме того, на коронавирус были обследованы еще 200 человек последующих контактов. Их пробы направлены в лабораторию для проведения необходимых исследований.

По данным интернет-портала «Кубань 24», в Краснодарском крае режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 23 мая. После этого планируется прекращение карантина внутри муниципалитетов и возобновление внутримуниципального транспортного сообщения. При этом межмуниципальное сообщение пока будет закрыто.

С 12 мая на Кубани возобновлена работа предприятий сельскохозяйственного комплекса, промышленности и связи. С 23 мая планируется восстановление работы автосалонов, магазинов стройматериалов, магазинов непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м. С 1 июня заработают санатории, но курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет.