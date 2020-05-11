В Петербурге трое грабителей на Land Cruiser похитили букет из цветочного магазина

Вчера, 23:00

Staalker

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В Петербурге трое грабителей на Land Cruiser похитили букет из цветочного магазина
Цветочный магазин

В 23.20 12 мая в одно из отделений полиции города Санкт-Петербурга поступил звонок от директора одного из цветочных магазинов, расположенных на Васильевском острове. Женщина сообщила, что ее магазин только что подвергся нападению грабителей. Нападавших не заинтересовала находящаяся в кассе выручка, трое преступников попросту силой отобрали у кассира букет цветов ценою в 2050 рублей.

Полицейские успели задержать злоумышленников буквально спустя час, правда они к этому моменту успели разделиться. К нуждающимся в деньгах злоумышленники вряд ли могли относиться — двое из них были остановлены на внедорожнике Toyota Land Cruiser.

Все трое были доставлены в отделение полиции, затем с каждого из них были взяты показания. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Правда уголовное дело сейчас касается только двоих из грабителей, с них после допроса была взята подписка о невыезде. Что касается третьего из числа принимавших участие в ограблении, то его допрашивали в качестве свидетеля. Самым интересным представляется вопрос, для чего было совершено подобное преступление. Однако в интересах следствия мотивы горе-грабителей прессе не сообщались.

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