Хакеры получили данные миллионов любителей порно

Сегодня, 17:12

Анна Морозова

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Хакеры получили данные миллионов любителей порно

Произошла утечка данных миллионов порнозрителей. Об этом сообщили представители Safety Detectives. Эксперты отметили, что они пока не знают, удалось ли злоумышленникам использовать полученную информацию в своих целях или нет.

Safety Detectives рассказал, что хакеры получили доступ к информации веб-сайта Cam4. При этом был получен доступ к семи терабайтам данных о пользователях сервиса. Среди полученной информации оказались почтовые адреса, ФИО, данные кредитных карт, страна проживания, а также переписка в ресурсе.

Были «слиты» данные о 6,5 миллионах американцев. Этой проблемой оказались затронуты также жители Бразилии (5,3 миллиона пользователей) и Италии (48 миллионов пользователей). Теперь в Сети есть информация о 19,8 тысячах любителей порно из России.

Напомним, Pornhub открыл безлимитный доступ к своему контенту для всех на время пандемии коронавируса.

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