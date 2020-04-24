В Петербурге задержали производителей психотропов с противогазами

Сегодня, 19:04

Ольга Громова

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В Петербурге задержали производителей психотропов с противогазами

В Петербурге полицейские задержали мужчину и женщину - участников организованной группы, которая специализировалась на производстве и сбыте психотропного вещества «фторамфетамин». Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по городу Петербургу и Ленинградской области.

Организатором, идейным вдохновителем и химиком выступила 33-летняя ранее судимая жительница города на Неве. В роли сбытчика психотропов выступил 31-летний мужчина.

Во время личного обыска при женщине нашли 2 грамма психотропного вещества, у ее подельника - 0,2 грамма.

Помимо этого, по месту жительства женщины были найдены дополнительно противогазы, респираторы, прекурсоры, посуда, а также около 100 граммов готовых психотропов.

Полиция открыла уголовное производство.

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