В Приамурье мужчина, сбежавший из больницы, заразил всю свою семью коронавирусом

Сегодня, 14:09

Анна Лисова

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В Приамурье мужчина, сбежавший из больницы, заразил всю свою семью коронавирусом
Эпидемия коронавируса

Житель Благовещенска Амурской области заразил всю свою семью коронавирусом. Ранее он был госпитализирован и у него подтвердился диагноз COVID-19. Но это не остановило его от необдуманных действий. Мужчина решил через окно покинуть медучреждение, и отправился домой.

Конечно же, вскоре к нему домой прибыла полиция. Протестировав семью зараженного, врачи увидели, что все родственники мужчины, включая новорожденного ребенка, заражены коронавирусом. Мужчина, как оказалось, заразил пятерых человек. Теперь ему грозит наказание по Уголовному Кодексу. За нарушение правил карантина, которое повлекло за собой заражение других людей, он может сесть за решетку на срок до двух лет. Также ему могут выписать штраф в размере 700 тыс. рублей.

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