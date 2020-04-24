Полицейские изъяли 1500 устаревших аппаратов ИВЛ

29 апреля правоохранительным органам удалось изъять около 1500 аппаратов искусственной вентиляции легких, у которых истек срок годности. Об инцидентах, случившихся в Свердловской и Костромской областях, сообщила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.

В ходе специальной операции, в которой принимали участия разные правоохранительные ведомства, была выявлена и задержана группа лиц, занимающаяся незаконной продажей аппаратов ИВЛ. Техника оказалась незарегистрированной. Задержанием подозреваемых, а также расследованием происшествия занимались сотрудники ФСБ, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и полицейские из Московской, Костромской и Свердловской областей. Изъятые аппараты были изготовлены еще в 1999-2000 годах.

Как сообщают в пресс-центре МВД, первая партия в количестве 287 аппаратов "Фаза-5НР" оценивается в более чем 20 млн рублей. На данный момент проводится экспертиза оборудования органами Росздравнадзора.

Ранее уже сообщали о подобных случаях. Неизвестные пытались продать неисправные аппараты ИВЛ в Москве. Это была партия в 100 шт. на сумму более 70 000 000 рублей. По предварительным данным, на момент задержания, у злоумышленников обнаружена только часть товара.