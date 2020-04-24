В Златоусте семиклассники надругались над 11-летней девочкой

В Златоусте (Челябинская область) двух учеников 7-ого класса подозревают в изнасиловании 11-летней девочки. Преступление было совершено несколько дней назад на территории заброшенного здания, передает Znak.com, ссылаясь на собственный источник информации.

По его данным, мальчики, которые проживали с девочкой в одном дворе, затащили ее в заброшенное здание на проспекте Гагарина, где и надругались.

Оба семиклассника в настоящее время задержаны. Отмечается, что у них имеются задержки в развитии - дети из неблагополучных семей, часто бродяжничают.

По статье «Изнасилование» (131 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Издание уточняет, что один из школьников, подозреваемых в изнасиловании, уже достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. По второму данные уточняются.