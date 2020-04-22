В Петербурге задержали хулиганов, разрисовавших общежитие консерватории свастикой

В Петербурге правоохранители задержали вандалов, которые 21 апреля разрисовали фасад общежития консерватории им Н. А. Римского-Корсакова свастикой и оставили нецензурные надписи с националистической подоплекой. Такие же были обнаружены на стене магазина в Большой Ижоре.

По информации издания «Невские новости», ссылающегося на свой источник в правоохранительных органах, задержаны четверо молодых людей, члены неформального молодежного объединения, которые придерживаются националистических взглядов. Фасады зданий они обрисовывали посредством аэрозольных баллончиков с черной краской.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за вандализм. Парням от 17 до 19 лет, у одного из них имеется судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.