5-летняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

В Детройте (США, штат Мичиган) пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавирусной инфекции. Случилось всё в воскресенье 19 апреля в больнице, после 2 недель проведения на аппарате ИВЛ. Информация поступила от The Detroit News.

Девочку звали Скайлер Херберт. Еще месяц назад она пожаловалась родителям на сильную головную боль. Никакие лекарства девочке не помогали. Тест в больнице на COVID-19 оказался положительным. После случившегося припадка у ребенка вскоре выяснилось, что у нее развился менингоэнцефалит, который спровоцировал отек мозга и повреждение лобной части. Затем начались проблемы с дыханием. Спасти малышку не удалось. Скайлер умерла, будучи подключенной к аппарату ИВЛ — наступила смерть мозга.