В Петербурге задержали группу менявших внешность автоугонщиков

В Петербурге правоохранители задержали группу угонщиков авто, которые во время преступлений меняли внешность, прибегая к перевоплощениям. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, во вторник, 21 апреля, по подозрению в серии угонов автомобилей задержаны 44-летний житель города на Неве и двое его 40-летних помощников, которые прибыли в Северную столицу из Якутии и Свердловской области. Предварительно известно, что эти трое злоумышленников похитили Toyota Land Cruiser Prado и Lexus ES250 в феврале и апреле нынешнего года. Автомобили принадлежали автоледи.

Во время обыска в жилищах задержанных стражи порядка обнаружили блоки управления двигателей и свертки для замков зажигания, глушители GSM-сигналов, а еще ключи и документы на украденные авто. Помимо этого, на квартирах была и экипировка для перевоплощения - разная одежда, маски, парики.

Также найдены банковские карты, мобильные телефоны и другие вещи - предположительно, они принадлежат владелицам машин. В отношении группы угонщиков возбуждены уголовные дела по 158 статье УК РФ (кража).