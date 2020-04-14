В Краснодарской больнице 73-летний пенсионер задушил соседа по палате

73-летний пациент Краснодарской больницы задушил своего 39-летнего соседа по палате. Так сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Убийство произошло в ночь на 18 апреля. В ходе следствия выяснилось, что пенсионер накинулся на своего соседа, лежавшего в это время на больничной койке, и начал его душить. Мужчина успел закричать. На шум в палату прибежал медперсонал. Пострадавшему начали оказывать первую помощь, но все напрасно — пациент умер от асфиксии. По словам пенсионера, ему показалось, будто он находится дома, а сосед по палате ворвался в его жилище. По этой причине он и набросился на мужчину.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления, назначена судмедэкспертиза, а в отношении 73-летнего пациента возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Максимальный срок лишения свободы, согласно статьи, 15 лет.