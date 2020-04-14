В Краснодарской больнице 73-летний пенсионер задушил соседа по палате

Вчера, 19:25

0

Image 16+
В Краснодарской больнице 73-летний пенсионер задушил соседа по палате

73-летний пациент Краснодарской больницы задушил своего 39-летнего соседа по палате. Так сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Убийство произошло в ночь на 18 апреля. В ходе следствия выяснилось, что пенсионер накинулся на своего соседа, лежавшего в это время на больничной койке, и начал его душить. Мужчина успел закричать. На шум в палату прибежал медперсонал. Пострадавшему начали оказывать первую помощь, но все напрасно — пациент умер от асфиксии. По словам пенсионера, ему показалось, будто он находится дома, а сосед по палате ворвался в его жилище. По этой причине он и набросился на мужчину.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления, назначена судмедэкспертиза, а в отношении 73-летнего пациента возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Максимальный срок лишения свободы, согласно статьи,  15 лет.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В больнице в Коммунарке умер российский физик-ядерщик Данила Тлисов

14-04-2020, 18:30

Актер из фильма «Высокий блондин в черном ботинке» умер от коронавируса

13-04-2020, 16:06

В Петербурге за драку в «Макдональдсе» задержан «депутат»-каратист

12-04-2020, 19:21

У офиса Сбербанка в Архангельске прогремел взрыв: сгорели машины инкассаторов

12-04-2020, 16:56

В Энергетике бесчинствуют живодеры, истребляющие собак и кошек, опубликовано видео

10-04-2020, 23:14

Найдено тело 8-летнего правнука Роберта Кеннеди

10-04-2020, 07:47

В Удмуртии пьяный отец вызвал врача и пытался душить полицейского

9-04-2020, 18:39

За избиение жены мужчине из Магадана светит 10 лет

9-04-2020, 15:43

В Кронштадте дети нашли человеческие останки

9-04-2020, 13:24

В Красноярске два пациента с COVID-19 в тяжелом состоянии

9-04-2020, 12:56

В Калмыкии мужчина ударил ногой полицейского

9-04-2020, 12:27

Никас Сафронов угодил в аварию в Москве

9-04-2020, 08:33

В Запорожье молодые мошенники обворовали 90-летних пенсионеров

9-04-2020, 08:14

Детский дом на Алтае снова в центре скандала: воспитанники сожительствуют и хамят воспитателям

8-04-2020, 22:19

Мужчина пытался поджечь церковь в Петербурге

8-04-2020, 19:04

В Иваново дед пытался дать взятку, чтобы отмазать внука-развратителя малолетних

8-04-2020, 17:37

В Воронежской области в ДТП погибли 5 человек

8-04-2020, 16:33

Биологи: вирусы могут управлять обменом веществ своих жертв

8-04-2020, 16:18

В Москве в очереди за масками избили 81-летнего историка

8-04-2020, 15:58

В Ростове молодая мама погибла, выпав из окна на седьмом этаже

8-04-2020, 14:42

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров