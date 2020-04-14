В Рязани у двух женщин с подозрением на коронавирус родились здоровые детки

Сразу две жительницы Рязани, у которых доктора подозревали наличие COVID-19, стали мамами совершенно здоровых деток. У малышей страшный вирус тесты не выявили.

Пока что обе рязанки считаются «условно зараженными» с легкой формой заболевания. В настоящее время они все еще находятся в Больнице скорой медпомощи в областном центре. Новорожденных же переправили в ОДКБ им. Дмитриевой и изолировали от других малышей в отдельных боксах.

Вся информация официальна и подтверждена в региональном оперативном штабе.

Напомним, на сегодня в России зафиксировано более 32 тысяч больных коронавирусом.