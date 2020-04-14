В Крыму нарушительница режима самоизоляции избила палкой полицейского

Сегодня, 15:58

Александр Зуев

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В Крыму нарушительница режима самоизоляции избила палкой полицейского

В центре Симферополя произошел курьезный инцидент. Там 35-летняя женщина набросилась на сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения. Как выяснилось, полицейский нес службу по контролю за соблюдением гражданами требований, установленных указом Главы Республики Крым. На одной из центральных улиц города он заметил местную жительницу, которая организовала несанкционированную торговлю. Страж порядка сделал женщине замечание и попытался побеседовать с ней  о соблюдении режима самоизоляции. Однако дама отреагировала на его слова агрессивно – она ударила полицейского палкой по голове и сорвала погон с плеча. 

Пострадавшему была  оказана медицинская помощь, а нападавшую задержали. Теперь за применение насилия в отношении представителя власти ей грозит штраф в размере от 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 10 лет.

Отметим, за последние сутки в России коронавирусом заразились еще 4069 человек, выписались 286 пациентов. Всего в стране насчитывается 32 008 заболевших, 273 скончались, выздоровели 2 590 человек.

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