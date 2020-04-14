За взятку в Санкт-Петербурге задержан командир первого батальона ГИБДД

За дачу взятки знакомому в Санкт-Петербурге задержан командир первого батальона ГИБДД, подполковник Константин Корой. Спецоперацию провели сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в здании, где дислоцируется третий батальон ГИБДД, контролирующий часть областных трасс, Кольцевую автодорогу (КАД) и Западный скоростной диаметр (ЗСД). Подполковник передавал взятку в размере 200 тыс. рублей, надеясь, что за эту сумму будут решены проблемы определенных грузовых автомобилей, которые передвигаются с нарушением регламентов.

47news сообщает о том, что строительный бум в Санкт-Петербурге и Ленинградской области способствует тому, что сейчас по КАД и ЗСД активно большегрузы возят песок и щебень с карьеров. А передвижение большегрузов, как известно, регламентируется множеством правил, за несоблюдение которых предусмотрены крупные штрафы. Знакомый, к которому подполковник пришел с взяткой, был снабжен записывающим устройством. Поэтому процесс передачи взятки был зафиксирован.