Во Всеволожске третьеклассник избил хозяйку квартиры молотком

Сегодня, 15:56

Staalker

0

Image 16+
Во Всеволожске третьеклассник избил хозяйку квартиры молотком

Опасаться мальчика 10 лет будут немногие. во всяком случае, хозяйка одного из домов во Всеволжске спокойно открыла школьнику дверь. Беда оказалась в том, что 10-летний мальчишка оказался вооружен молотком и гаечным ключом. Ученик решил подзаработать разбоем. Школьник набросился на женщину и начал наносить ей удары молотком. В результате ему удалось завладеть банковской карточкой хозяйки дома. которая предполагала, что заполучив добычу, нападавший тотчас ретируется. 

Однако школьник оказался весьма продвинутым и продолжил истязания с целью получить ПИН-код от банковской карточки. Все-таки добиться желанного агрессору не удалось. Спустя некоторое время, устрашившись содеянного, школьник убежал. Банковскую карточку ученик вскоре сжег, чтобы избавиться от улики.

Женщина подвергшаяся нападению была доставлена в больницу в тяжелом состоянии - у нее черепно-мозговая травма, переломы ребер, ушибы. Нападавший был задержан полицией, после предварительного допроса ученик отправлен под надзор матери. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. А отвечать по закону в таких ситуациях должны родные.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В больнице в Коммунарке умер российский физик-ядерщик Данила Тлисов

Вчера, 18:30

Актер из фильма «Высокий блондин в черном ботинке» умер от коронавируса

13-04-2020, 16:06

В Петербурге за драку в «Макдональдсе» задержан «депутат»-каратист

12-04-2020, 19:21

У офиса Сбербанка в Архангельске прогремел взрыв: сгорели машины инкассаторов

12-04-2020, 16:56

В Энергетике бесчинствуют живодеры, истребляющие собак и кошек, опубликовано видео

10-04-2020, 23:14

Найдено тело 8-летнего правнука Роберта Кеннеди

10-04-2020, 07:47

В Удмуртии пьяный отец вызвал врача и пытался душить полицейского

9-04-2020, 18:39

За избиение жены мужчине из Магадана светит 10 лет

9-04-2020, 15:43

В Кронштадте дети нашли человеческие останки

9-04-2020, 13:24

В Красноярске два пациента с COVID-19 в тяжелом состоянии

9-04-2020, 12:56

В Калмыкии мужчина ударил ногой полицейского

9-04-2020, 12:27

Никас Сафронов угодил в аварию в Москве

9-04-2020, 08:33

В Запорожье молодые мошенники обворовали 90-летних пенсионеров

9-04-2020, 08:14

Детский дом на Алтае снова в центре скандала: воспитанники сожительствуют и хамят воспитателям

8-04-2020, 22:19

Мужчина пытался поджечь церковь в Петербурге

8-04-2020, 19:04

В Иваново дед пытался дать взятку, чтобы отмазать внука-развратителя малолетних

8-04-2020, 17:37

В Воронежской области в ДТП погибли 5 человек

8-04-2020, 16:33

Биологи: вирусы могут управлять обменом веществ своих жертв

8-04-2020, 16:18

В Москве в очереди за масками избили 81-летнего историка

8-04-2020, 15:58

В Ростове молодая мама погибла, выпав из окна на седьмом этаже

8-04-2020, 14:42

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров