Во Всеволожске третьеклассник избил хозяйку квартиры молотком

Опасаться мальчика 10 лет будут немногие. во всяком случае, хозяйка одного из домов во Всеволжске спокойно открыла школьнику дверь. Беда оказалась в том, что 10-летний мальчишка оказался вооружен молотком и гаечным ключом. Ученик решил подзаработать разбоем. Школьник набросился на женщину и начал наносить ей удары молотком. В результате ему удалось завладеть банковской карточкой хозяйки дома. которая предполагала, что заполучив добычу, нападавший тотчас ретируется.

Однако школьник оказался весьма продвинутым и продолжил истязания с целью получить ПИН-код от банковской карточки. Все-таки добиться желанного агрессору не удалось. Спустя некоторое время, устрашившись содеянного, школьник убежал. Банковскую карточку ученик вскоре сжег, чтобы избавиться от улики.

Женщина подвергшаяся нападению была доставлена в больницу в тяжелом состоянии - у нее черепно-мозговая травма, переломы ребер, ушибы. Нападавший был задержан полицией, после предварительного допроса ученик отправлен под надзор матери. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. А отвечать по закону в таких ситуациях должны родные.