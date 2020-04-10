В Петербурге за драку в «Макдональдсе» задержан «депутат»-каратист

Сегодня, 19:21

Ольга Громова

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В Петербурге за драку в «Макдональдсе» задержан «депутат»-каратист

В субботу днем, 11 апреля, 48-летний Борис Вышегородцев, бывший депутат парламента Находки, и 27-летний Роман Кухарь учинили драку в «Макдональдсе». Речь идет о заведении, расположенном на Московском проспекте в Петербурге.

По информации «Фонтанки», депутат и его приближенный избили 19-летнего сотрудника ресторана быстрого питания. Сделано это было якобы после замечания, что работники ресторана работают без перчаток. Вскоре после этого прибыла полиция и доставила участников потасовки в отдел полиции. Там на них составили админпротоколы о мелком хулиганстве.

У экс-депутата при себе было удостоверение, в котором указано, что он специалист первой категории по правопорядку и торговле в местной администрации МО «Дворцовый округ». Но сами депутаты с ним не знакомы.

По данным издания, Вышегородцев баллотировался в муниципальные депутаты после переезда в Северную столицу. Сначала от выдвигался в депутаты «Пулковского меридиана» в Московском районе от «Справедливой России», однако к выборам его так и не допустили.

Однако навыками каратэ он, судя по всему, владеет. Известно, что мужчина руководит «Спортивным клубом Сентай» и является инструктором клуба каратэ.

О Кухаре информации вообще нет, помимо того, что родом он из Донецка и ему 27 лет.

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