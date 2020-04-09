В Энергетике бесчинствуют живодеры, истребляющие собак и кошек, опубликовано видео

Вчера, 23:14

Сергей Кузнецов

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В Энергетике бесчинствуют живодеры, истребляющие собак и кошек, опубликовано видео

В городе Энергетик местные зоозащитники весьма обеспокоены тем, что в городе действуют неизвестные живодеры. Всего за несколько дней в парке одного из микрорайонов найдены трупы около десятка кошек и собак.

Живодеры мучают даже щенков. О том, что щенки погибли естественной смертью, речи не идёт: на лицо явные признаки умышленных действий человека: он перерезал горло 6 щенкам. Найден также труп чёрной кошки, которой отрубили все лапы. Местную дворняжку привязали за задние лапы и повесили на дереве. Зоозащитники вовремя заметили мучения собаки, и сняли её с дерева, но задние лапы спасти не удастся.  

 

Зоозащитники обратились к горожанам, проживающим в микрорайоне, с просьбой помочь в розыске живодера, поскольку все маньяки, как известно, начинают с животных, то есть завтра жертвами изувера могут стать и дети.

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Братск Энергетик маньяк

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