В Удмуртии пьяный отец вызвал врача и пытался душить полицейского

МВД Удмуртии сообщило, что нетрезвый местный житель совершил физическое нападение на сотрудника полиции, которое заключалось в попытке его удушить. Это происходило в Балезинском районе.

Мужчина вызвал врача, чтобы тот обследовал одного из сыновей. Врач счел состояние наследника угрожающим и заявил о необходимости госпитализации. Но мужчина отказался отправлять ребёнка в больницу, и начал создавать физические препятствия для работы врача. Врач вызвал полицию, а когда в квартиру прибыл наряд полицейских, то пьяный мужчина начал с ними конфликтовать, одного из полицейских схватил за горло и начал душить. Полицейские сообща пресекли незаконные действия, но и на этом мужчина не успокоился, продолжая оскорблять полицейских. За такие действия против мужчины открыли уголовное дело, которое в целом расследовано и направлено в суд.