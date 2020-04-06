За избиение жены мужчине из Магадана светит 10 лет

В Магаданской области полиция завела уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Следователи выяснили, что в конце прошлого месяца мужчина во время обильных возлияний со своей супругой, начал с ней конфликтовать, и избил её практически до полусмерти.

Следователи СКР подтвердили, что избиения причинили женщине тяжелые телесные повреждения. Нанесенный вред квалифицируется как опасный для жизни, поэтому сейчас следователи проводят следственные действия и судебно-медицинские экспертизы, для подкрепления квалификации преступления. Поскольку нанесен тяжелый вред здоровью женщины, мужчине грозит наказание в виде заключения до 10 лет. Как сообщил сайту "Колыма+" старший помощник главы регионального СК в Магадане, расследование продолжается, уточняются все обстоятельства.