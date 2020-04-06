В Кронштадте дети нашли человеческие останки

В среду, 8 апреля, диспетчер пожарной части заявил об обнаружении человеческих останков на Кронштадтском шоссе. Об этом стало известно, благодаря источнику в правоохранительных органах. Кости и череп, которые принадлежат человеку, были найдены детьми. Они мирно играли около строительного магазина, вблизи жилого дома №21/2. После получения сообщения, на место происшествия прибыли криминалисты. Специалисты запечатлели само место события на фотокамеру и провели детальный осмотр местности.

В ходе исследования территории было обнаружено восемь отдельных частей тела. Все они аккуратно упакованы и доставлены в местный морг. По факту находки проводится проверка.