В Красноярске два пациента с COVID-19 в тяжелом состоянии

В Красноярске резко ухудшилось состояние двух пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса. Оба пациента госпитализированы в больницу скорой помощи. Состояние их усугубляется пожилым возрастом и несколькими сопутствующими хроническими заболеваниями. Точный возраст пока неизвестен. Пациентов пристально обследуют врачи БСМП. Известно также, что оба пациента инфицировались, не покидая Красноярский край, по данным NewsLab.

За прошедшие сутки в России подтвержден диагноз Covid-19 у 1460 человек. Летальный исход зафиксирован у 76 пациентов за всё время эпидемии. На 9 апреля в стране зафиксировали 10130 пациентов с подтвержденным диагнозом, из них большинство в столичном регионе.