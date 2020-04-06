В Калмыкии мужчина ударил ногой полицейского

В Дагестане местный житель совершил физическое нападение на полицейского. 51-летний мужчина задержан за телесные повреждения, нанесенные сотруднику МВД при исполнении. Наряд полицейских совершал обход территории, и остановил мужчину для проверки документов. Возник конфликт, в ходе которого мужчина атаковал собеседников, ударив одного из них ногой. В ходе расследования СК подтвердил, что он является авторитетным местным жителем.

СК открыл дело по соответствующей статье, точнее сразу по трем статьям УК, основная квалификация — посягательство на жизнь и здоровье правоохранителей, сообщает "МК". Такие действия наказываются, в зависимости от тяжести нанесенных повреждений, в пределах от денежного штрафа и до пожизненного заключения.