Никас Сафронов угодил в аварию в Москве

Популярный художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве прошлой ночью из-за таксиста. Таксист уснул и допустил столкновение с другим такси, а оно в свою очередь ударило сзади автомобиль Сафронова. Сотрудники ГИБДД рассказали, что водитель такси от сильного удара сзади потерял управление и протаранил сзади Porsche Cayenne художника. ДТП случилось примерно в 2:00 ночи на Тверской-Ямской, причём в день рождения Сафронова, которому исполнилось 64 года. Как рассказал Сафронов, он притормозил на перекрестке, и почувствовал удар сзади. Не было слышно визга тормозов, все произошло внезапно.

Виновник ДТП, водитель такси Антон, уснул за рулём из-за переутомления. В "МК" выяснили , что с начала 2020 года таксист привлекался к ответственности за нарушение ПДД восемь раз. Наиболее сильно пострадали водитель и пассажиры "средней" машины в "цепочке" - у них диагностированы ушибы, ссадины и ущемления нервов.