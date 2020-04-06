В Запорожье молодые мошенники обворовали 90-летних пенсионеров

В Запорожье на Украине группа мошенников, притворяясь социальными работниками, выманили у пожилой четы деньги на похороны, которые они собирали около полугода. Двое женщин-мошенниц, представлялись сотрудниками социальной службы, вошли в доверие пенсионеров, предлагая им зарегистрироваться для получения денег и продуктов.

Пока одна из мошенниц "работала" с пенсионерами, записывая их нужды в список, её напарница шарила в комнате, и ей удалось найти и похитить большую сумму денег. Такие случаи сейчас не редкость, особенно во время карантина, поэтому полиция проводит превентивную работу с пенсионерами - они слишком наивны и доверчивы. Как сообщает сайт 061.ua, пострадавшим пенсионерам уже более 90 лет, а фигуранткам дела — около 20 лет. Им грозит до 6 лет заключения.