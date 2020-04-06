Детский дом на Алтае снова в центре скандала: воспитанники сожительствуют и хамят воспитателям

В скандальном детском доме на Алтае снова не все в порядке: старшие воспитанники не посещают школьные занятия, устраивают оргии по вечерам, избивают младших воспитанников, и агрессивно ведут себя с воспитателями. В СМИ обратилась родственница двух воспитанников этого детского дома. Она была вынуждена это сделать, так как накануне посещала детей, и обнаружила в детском доме условия, которые ее ужаснули. По словам женщины, в детском доме запуганы не только младшие дети, но и воспитатели.

После прошлогоднего скандала в детском доме поменялся директор, и новый директор оказался профессионально непригодным, по словам женщины. Regnum провел журналистское расследование инцидента, и в ходе его журналистам пожаловались воспитанники. Со слов одной из девочек, разнополые старшие воспитанники детдома спят в одной кровати, прогуливают занятия, и унижают других детей. После возникшего скандала восьмиклассника, который сожительствовал с девятиклассницей, упрятали в психбольницу, но воспитанники боятся, что после его возвращения унижения и оргии продолжатся. В прошлом году экс-директора детского дома осудили за злоупотребления.