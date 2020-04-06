Мужчина пытался поджечь церковь в Петербурге

В Петербурге разыскивают хулигана, который пытался поджечь церковь. Попытка была безуспешной. Вчера полицейские задержали другого хулигана, который нанес оскорбительные слова на стену церкви в городе.

Сегодня, 8 апреля, в управление МВД Выборгского района поступило сообщение о поджоге церкви. В полицию звонил охранник церкви на Большой Озерной. Как установили следователи, хулиган принес с собой бензин в банках, упакованных в рюкзак, поджег и бросил рюкзак в здание. Однако попытка оказалась безуспешной из-за того, что подожженный рюкзак лишь разбил стекло и не упал внутрь здания, поэтому не причинил вреда людям и зданию. Полицейские проводят проверку обстоятельств инцидента, сообщает Regnum.

В конце марта безработный житель Петербурга нанёс оскорбительные надписи на стену церкви и был задержан на следующий день.